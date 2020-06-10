السعودية اليوم / جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة تطلق 29 مبادرة خلال فترة الصيف عن بعد



جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة 29 مبادرة خلال فترة الصيف لهذا العام تحت شعار "صيفنا ابداع" وتستهدف 27580 مستفيداً ومستفيدة بمشاركة 177 متطوعاً ومتطوعة قدموا ما يقارب 2802 ساعة تطوعية .

وفعلت الجمعية خلال هذه المبادرات استخدام برامج التواصل عن بعد ، امتثالاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي

وأوضح مستشار التواصل الإستراتيجي بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة محمد بيومي أن مبادرات الجمعية تركز على اشغال الأهالي بما يعود بالفائدة عليهم اجتماعياً وينمي مهاراتهم الفنية ، ويزيد التفاعل البناء بين أفراد الأسرة الواحدة إضافة لغرس و تعزيز القيم الاسلامية و الاخلاقية للأطفال وتنمية مهاراتهم الابداعية، مشيراً إلى أن المبادرات تعمل على تنمية روح القراءة وتطوير مهارات الاستماع وحب التعلم وسرعة البديهة وكيفيه اتباع نمط صحي في الغذاء والحياه .

ولفت الانتباه إلى أن الجمعية مازالت تقدم من خلال مراكزها عدد من المساعدات الغذائية للمتضررين من جائحة كورونا ، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات إلى الأهالي بخصوص تعليمات الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية ومراكزها المختلفة .

// انتهى //

16:38ت م

0139



جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة 29 مبادرة خلال فترة الصيف لهذا العام تحت شعار "صيفنا ابداع" وتستهدف 27580 مستفيداً ومستفيدة بمشاركة 177 متطوعاً ومتطوعة قدموا ما يقارب 2802 ساعة تطوعية .وفعلت الجمعية خلال هذه المبادرات استخدام برامج التواصل عن بعد ، امتثالاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، حيث تعمل المبادرات على تحفيز المواهب من خلال تطبيق بعض الافكار المطروحة .وأوضح مستشار التواصل الإستراتيجي بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة محمد بيومي أن مبادرات الجمعية تركز على اشغال الأهالي بما يعود بالفائدة عليهم اجتماعياً وينمي مهاراتهم الفنية ، ويزيد التفاعل البناء بين أفراد الأسرة الواحدة إضافة لغرس و تعزيز القيم الاسلامية و الاخلاقية للأطفال وتنمية مهاراتهم الابداعية، مشيراً إلى أن المبادرات تعمل على تنمية روح القراءة وتطوير مهارات الاستماع وحب التعلم وسرعة البديهة وكيفيه اتباع نمط صحي في الغذاء والحياه .ولفت الانتباه إلى أن الجمعية مازالت تقدم من خلال مراكزها عدد من المساعدات الغذائية للمتضررين من جائحة كورونا ، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات إلى الأهالي بخصوص تعليمات الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية ومراكزها المختلفة .// انتهى //16:38ت م0139

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة تطلق 29 مبادرة خلال فترة الصيف عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.