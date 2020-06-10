السعودية اليوم / مبادرة "صلاتك أمان" بالجبيل تواصل جولاتها على المساجد للتأكد من تطبيق البرتوكولات الصحية



الجبيل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

تواصل مبادرة "صلاتك أمان" التابعة لمنصة التطوع الصحي في المنطقة الشرقية، جهودها في محافظة الجبيل بتوعية المصلين بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس

وتعمل المبادرة على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث تستهدف المبادرة توعية ‏أكثر من 2000 مستفيد ‏من المصلين وتشمل أكثر من 20 مسجدا وجامعا في محافظة الجبيل البلد والجبيل الصناعية.

بدوره أكد المشرف على مبادرة "صلاتك أمان" بالجبيل سلمان الصويلح، بأنه سيكون هناك جولات إشرافية من قبل المشرفين المتطوعين المعتمدين في منصة التطوع الصحي على مساجد الجبيل، وذلك بالتعاون مع إدارة المساجد بمحافظة الجبيل، بهدف متابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.

وأضاف الصويلح: تتميز مبادرة "صلاتك أمان" بتعدد جنسيات ولغات المتطوعين وهذا ما سهل علينا ايصال المعلومات للمصلين من المقيمين والمواطنين، كما نثمن جهود الائمه والمؤذنين بنشر الوعي بين الناس والتعريف بالمبادرة وكيفية العمل في هذا المجال.

// انتهى //

16:22ت م

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الجبيل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستواصل مبادرة "صلاتك أمان" التابعة لمنصة التطوع الصحي في المنطقة الشرقية، جهودها في محافظة الجبيل بتوعية المصلين بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وتعمل المبادرة على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث تستهدف المبادرة توعية ‏أكثر من 2000 مستفيد ‏من المصلين وتشمل أكثر من 20 مسجدا وجامعا في محافظة الجبيل البلد والجبيل الصناعية.بدوره أكد المشرف على مبادرة "صلاتك أمان" بالجبيل سلمان الصويلح، بأنه سيكون هناك جولات إشرافية من قبل المشرفين المتطوعين المعتمدين في منصة التطوع الصحي على مساجد الجبيل، وذلك بالتعاون مع إدارة المساجد بمحافظة الجبيل، بهدف متابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.وأضاف الصويلح: تتميز مبادرة "صلاتك أمان" بتعدد جنسيات ولغات المتطوعين وهذا ما سهل علينا ايصال المعلومات للمصلين من المقيمين والمواطنين، كما نثمن جهود الائمه والمؤذنين بنشر الوعي بين الناس والتعريف بالمبادرة وكيفية العمل في هذا المجال.// انتهى //16:22ت م0129

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