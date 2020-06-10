السعودية اليوم / المغرب تعلن أن قرار إعادة فتح المساجد يرتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا



الرباط 18 شوال 1441 ه موافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم أن قرار إعادة فتح المساجد يرتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة

وأكد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى -أعلى هيئة للفتوى بالمغرب- أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، مع أخذ تطور الحالة الوبائية في البلاد بعين الاعتبار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتجنب انتقال العدوى بين المصلين واحتمال نقلها إلى المقربين منهم .

// انتهى //

16:16ت م

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الرباط 18 شوال 1441 ه موافق 10 يونيو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم أن قرار إعادة فتح المساجد يرتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا ، وبتنسيق كامل مع السلطات الصحية المختصة.وأكد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى -أعلى هيئة للفتوى بالمغرب- أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، مع أخذ تطور الحالة الوبائية في البلاد بعين الاعتبار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتجنب انتقال العدوى بين المصلين واحتمال نقلها إلى المقربين منهم .// انتهى //16:16ت م0126

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