

تبوك 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة تبوك المهندس عبدالعزيز مقبل العنزي بمناسبة تكليفه مديراً للصندوق بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء هنأ سموه المهندس العنزي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.

واطلع سموه على تقرير مفصل عن اعمال الصندوق بالمنطقة وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بالصندوق العقاري بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .

من جهته أعرب المهندس العنزي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات .

// انتهى //

16:07ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل مدير فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.