السعودية اليوم / هيئة الحياة الفطرية تحتفل باليوم العالمي للمحيطات



جدة 18 شوال 1441 هـالموافق 10 يونيو 2020 مواس

احتفلت الهيئة

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن الاحتفال يسلط الضوء على الابتكارات في المجالات ذات العلاقة بالمحافظة على المحيطات والبحار وما تحتويه من تنوع أحيائي ونظم بيئية هامة , ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المحيطات في حياتنا اليومية ، إلى جانب إطلاق حراك عالمي يلفت الانتباه إلى أهمية المحيطات باعتبارها مصدرا رئيسياً للغذاء ومصدرا للجزء الأكبر من الأكسجين الذي نتنفسه.

وقال : إن الهيئة السعودية للحياة الفطرية تحرص على المشاركة في المناسبات البيئية العالمية باعتبار المملكة جزء من العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية التنوع الاحيائي البحري والنظم البيئية البحرية انطلاقاً من إدراكها بأهمية المحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها من أي أضرار تهدد بقائها , مشيراً إلى أن من أهم الاتفاقيات والبروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , واتفاقية الامم المتحدة للتنوع الاحيائي , واتفاقية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

ولفت الدكتور قربان إلى أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية وقعت مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي , ومذكرة التفاهم حول المحافظة على أبقار البحر (الأطوم) , ومذكرة تفاهم حول أسماك القرش، تحت مظلة معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المعروفة بمعاهدة بون (CMS).

وأضاف أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية ساهمت أيضا في ملتقي علمي هام يهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الاحيائي البحري في المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

15:59ت م

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جدة 18 شوال 1441 هـالموافق 10 يونيو 2020 مواساحتفلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية باليوم العالمي للمحيطات تحت شعار "الابتكار من أجل محيط مستدام" الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام.وأوضح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن الاحتفال يسلط الضوء على الابتكارات في المجالات ذات العلاقة بالمحافظة على المحيطات والبحار وما تحتويه من تنوع أحيائي ونظم بيئية هامة , ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المحيطات في حياتنا اليومية ، إلى جانب إطلاق حراك عالمي يلفت الانتباه إلى أهمية المحيطات باعتبارها مصدرا رئيسياً للغذاء ومصدرا للجزء الأكبر من الأكسجين الذي نتنفسه.وقال : إن الهيئة السعودية للحياة الفطرية تحرص على المشاركة في المناسبات البيئية العالمية باعتبار المملكة جزء من العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية التنوع الاحيائي البحري والنظم البيئية البحرية انطلاقاً من إدراكها بأهمية المحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها من أي أضرار تهدد بقائها , مشيراً إلى أن من أهم الاتفاقيات والبروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , واتفاقية الامم المتحدة للتنوع الاحيائي , واتفاقية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.ولفت الدكتور قربان إلى أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية وقعت مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي , ومذكرة التفاهم حول المحافظة على أبقار البحر (الأطوم) , ومذكرة تفاهم حول أسماك القرش، تحت مظلة معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المعروفة بمعاهدة بون (CMS).وأضاف أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية ساهمت أيضا في ملتقي علمي هام يهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الاحيائي البحري في المملكة العربية السعودية.// انتهى //15:59ت م0118

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.