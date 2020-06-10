اقتصادي / أمانة الشرقية تغلق مركزاً تجارياً مخالفاً بمحافظة القطيف



الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية "مركز تسوق" بمحافظة القطيف لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك لوجود آثار قوارض في صالة العرض.

وكانت الفرق الرقابية التابعة للأمانة قد رصدت ضمن جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية مخالفة "مركز تسوق" للاشتراطات الصحية، إضافة لوجود آثار قوارض، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.

وتسعى الأمانة إلى تكثيف الرقابة المتعلقة بالصحة العامة من خلال الحملات على المحال التجارية، وذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

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15:45ت م

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