4 وفيات و1716 حالة كورونا جديدة في قطر

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1716 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يصل عدد حالات كورونا في قطر إلى 73,595 حالة، توفي منهم 66 ، فيما وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 24,116 ، من بينها 255 حالة حرجة.

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كما أعلنت الصحة عن تعافي 1844 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 49413 حالة.

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