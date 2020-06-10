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شكرا لقرائتكم 4 وفيات و1716 حالة كورونا جديدة في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 وفيات و1716 حالة كورونا جديدة في قطر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1716 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبهذا يصل عدد حالات كورونا في قطر إلى 73,595 حالة، توفي منهم 66 ، فيما وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 24,116 ، من بينها 255 حالة حرجة.
كما أعلنت الصحة عن تعافي 1844 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 49413 حالة.
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