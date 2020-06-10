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شكرا لقرائتكم بـ1317 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا اليومية والحالات الحرجة 1,693 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بـ1317 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا اليومية والحالات الحرجة 1,693
إجمالي المصابين بالسعودية 112,288 تعافى منهم 77,954
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1,615) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (77,954) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (33,515) حالة من بينها (1,693) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (112,288) حالة، توفي منهم (819) حالة.
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3717) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 1317، جدة 460، الهفوف 194، الدمام 189، القطيف 157، مكة المكرمة 140.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.
كما كشفت الصحة عن رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
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