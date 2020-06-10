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الصحة تعلن تسجيل 3717 حالة كورونا جديدة وتعافي 1612

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2020-06-10

الصحة تعلن تسجيل 3717 حالة كورونا جديدة وتعافي 1612

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3717 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1612) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.


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