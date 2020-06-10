فيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

استيقظت السعودية قبل أيام على جريمة قتل هزت المجتمع عنوانها الغدر، ونكران الجميل، وسببها الطمع والرغبة في الحصول على أموال ليست من حق القاتل.

جريمة قتل متابعات الخليج 365 مسفر بن وقيان على يد عامل يمني قبل أيام في محافظة الحرجة لا تزال أصداؤها تتردد مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما تم القبض على الجاني في وقت وجيز.

وروى نجل المسن مسفر بن وقيان في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” تفاصيل مقـتل والده على يد مقيم يمني كان يعمل لديه طاهيًا في الحرجة.

وقال ناصر بن مسفر بن وقيان، إن العامل كان يعمل في مطعم بالرياض، وحضر للعمل لدى والده في المزرعة، وكان وضعه طبيعيًا جدًا ولم يلاحظوا عليه أي شيء مريب.

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وأضاف ناصر أن العامل قبل الجريمة بليلة أحضر شخصًا آخر للعمل معه دون إخبار الوالد؛ ما أثار لدى الضحية الشك والريبة، فقرر دفع أجرته وطلب منه الرحيل وأصلح له سيارته ليغادر بها.

وتابع ابن الضحية أنه في اليوم الثاني تناول والده طعام الإفطار قبل أن يتوجه للحرجة لقضاء أمر ما، وفي الطريق التقى اليمني والشخص الآخر حيث استوقفاه، وزعما تعطل مركبتهما مجددًا، وبالفعل أقلهما وفي الطريق طلبا منه مبلغًا من المال وحين رفض نفذوا جريمتهم النكراء.

وأشار ابن متابعات الخليج 365 المغدور إلى أن والده مشهود له بالخير، ولم يكن هناك أية خلافات بينه وبين القاتل، موضحًا أن الجريمة تمت بغرض السرقة.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ صرح في وقت سابق أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، في وقتٍ وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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