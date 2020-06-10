استشاري نساء لـ” المواطن “: الولادات المتكررة وراء السلس البولي

2020-06-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري النساء والولادة الدكتور عبدالرحمن آدم، النساء اللواتي يعانين من السلس البولي بعدم تجاهل التشخيص والعلاج حتى لا تستمر المشكلة وتتفاقم مع مرور الوقت.

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن كثيرًا من النساء يترددن في البوح عن مشكلة السلس البولي بسبب الخجل، مبينًا أن السلس البولي هو فقدان السيطرة على المثانة، مما يؤدي إلى تسرب البول، حيث يؤثر ذلك في الحياة الشخصية، كما يمكن أن يؤثر في العلاقات العملية والاجتماعية، والنساء أكثر تعرضًا للمشكلة بسبب الحمل والولادات المتكررة.

وأوضح أن هناك 5 أنواع للسلس البولي عند النساء وهي:

⁃ سلس البول الإجهادي ويحدث عند السعال أو العطس أو النشاط البدني.

⁃ سلس البول الإلحاحي ويحدث عند الرغبة القوية والعاجلة، أو الملحة إلى التبول.

Advertisements

⁃ سلس البول المختلط ويحدث عند الإصابة بسلس البول الإجهادي والإلحاحي معًا.

⁃ سلس البول الوظيفي ويحدث عند وجود إعاقة جسدية، أو عوائق الخارجية.

⁃ سلس البول العابر ويكون حالة مؤقتة.

وتابع الدكتور آدم قائلًا: ” سلس البول لا يمكن منعه دائمًا، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة به ببعض الخطوات التي يمكن اتخاذها، والتي تشمل المحافظة على وزن صحي، التدرب على تمارين قاع الحوض (كيجل)، وممارسة النشاط البدني للمحافظة على اللياقة وقوة العضلات، وتجنب مهيجات المثانة (مثل الكافيين وغيره)، وتناول المزيد من الألياف لتجنب الإمساك، الإقلاع عن التدخين”.

وأكد أنه يمكن علاج سلس البول بوسائل غير جراحية كخيار أول للعلاج، وفي حالة عدم الوصول إلى نتائج مرضية يكون الحل التدخل الجراحي.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









