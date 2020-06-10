السعودية | النيابة السعودية توجه بالقبض على المعتدي على مقيم "كمامة الشماغ"

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية توجه بالقبض على المعتدي على مقيم "كمامة الشماغ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت النيابة العامة في السعودية، اليوم الأربعاء، بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم، ويسخر منه بسبب ارتداء المقيم كمامة مصنوعة من قماش الشماغ.

في الوقت الذي عبر فيه مغردون سعوديون عن غضبهم الشديد بعد قيام أحد المواطنين بالاعتداء على عامل آسيوي، بسبب كمامة الشماغ، مطالبين بمحاسبته وفرض العقوبة النظامية عليه، معتبرين أن ما فعله "لا علاقة له بالوطنية".

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كمامة الشماغ

وأظهر فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعية، أحد المواطنين وهو يترجل من سيارته، ويتجه نحو عامل آسيوي عند جهاز صراف آلي داخل محطة وقود، ويعتدي عليه بالضرب، بسبب أن العامل يرتدي كمامة على شكل "شماغ"، واعتبر المعتدي أن العامل الوافد أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

وأوضح مغردون أن الشماغ لم يعرفه السعوديون سوى من عدة عقود فقط، وهو من صناعة إنجليزية، إضافة إلى أن العديد من شركات تصنيع الشماغات الحالية، قامت بصناعة كمامات بالشكل ذاته.

وقال مغردون، إن ما قام به هذا المواطن يأتي نتاج سلسلة من الخطابات العنصرية التي تغذيها حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السعودية بلد التعايش والإنسانية.