السعودية | السعودية: 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء إضافية

شكرا لقرائتكم السعودية: 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى112288، منها 33518 حالة نشطة، بينها 1693 حالة حرجة في العناية المركزة.

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تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و19 ألف فحص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 22139 عن أمس الثلاثاء.

كما تم تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 77954.

في المقابل تم تسجيل 36 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 819.