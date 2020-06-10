- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السعودية: 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى112288، منها 33518 حالة نشطة، بينها 1693 حالة حرجة في العناية المركزة.
تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و19 ألف فحص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 22139 عن أمس الثلاثاء.
كما تم تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 77954.
في المقابل تم تسجيل 36 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 819.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية: 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.