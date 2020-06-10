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سجّلت ثلاث مدن سعودية 1.971 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وسجلت الرياض 1317 حالة إصابة، وجدة 460، والهفوف 194، وهو ما بلغ مجموعه 1971 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 112288 حالة، كما تم تسجيل 1615 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين لـ77954 حالة، كما تم تسجيل 36 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات لـ819 حالة. وكشفت الوزارة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 33515 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ1693 حالة.فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 03:56 PM
من بين 3717 إصابة جديدة بالفيروس أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم
سجّلت ثلاث مدن سعودية 1.971 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وسجلت الرياض 1317 حالة إصابة، وجدة 460، والهفوف 194، وهو ما بلغ مجموعه 1971 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 112288 حالة، كما تم تسجيل 1615 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين لـ77954 حالة، كما تم تسجيل 36 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات لـ819 حالة. وكشفت الوزارة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 33515 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ1693 حالة.
، الرياض سجلت 1317.. قرابة ألفي إصابة جديدة بكورونا في 3 مدن ،
المصدر : الخليج 365
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