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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 77 ألف حالة في المملكة؛ وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1612 حالة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وآخرها يوم أمس.
وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 03:52 PM
الإصابات الجديد بلغت 3317 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 77 ألف حالة في المملكة؛ وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1612 حالة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وآخرها يوم أمس.
وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
، الإجمالي تجاوز 77 ألفاً.. "الصحة" تعلن تعافي 1612 حالة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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