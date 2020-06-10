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شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

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محمد بن مسعود - الدمام - في حملات دهم على أحياء شعبية بجدة للحد من انتشار فيروس

رصدت "الخليج 365"، اليوم، الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة؛ لرصد مخالفي تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات وتكدس العمالة في الشوارع والسيارات والطرقات وعدم التباعد الجسدي، ومخالفتهم في عدم تطبيق ذلك وتطبيق العقوبات بحقهم.

جاء ذلك يعدما كثفت الجهات من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية، وتم رصد الانتشار الكثيف للدوريات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ القرار، وشنّت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة في أحياء بني مالك والبلد والبخارية وسوق اليمنة؛ لمتابعة تطبيق لائحة المخالفات، وحررت مخالفات بذلك.

وأسهمت الجولات التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

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شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة منطقة مكة المكرمة الأجهزة الأمنية

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 03:39 PM

في حملات دهم على أحياء شعبية بجدة للحد من انتشار فيروس كورونا

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد
عبدالله الراجحي

رصدت "الخليج 365"، اليوم، الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة؛ لرصد مخالفي تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات وتكدس العمالة في الشوارع والسيارات والطرقات وعدم التباعد الجسدي، ومخالفتهم في عدم تطبيق ذلك وتطبيق العقوبات بحقهم.

جاء ذلك يعدما كثفت الجهات من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية، وتم رصد الانتشار الكثيف للدوريات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ القرار، وشنّت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة في أحياء بني مالك والبلد والبخارية وسوق اليمنة؛ لمتابعة تطبيق لائحة المخالفات، وحررت مخالفات بذلك.

وأسهمت الجولات التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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، شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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