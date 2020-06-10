، شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حملات دهم على أحياء شعبية بجدة للحد من انتشار فيروس كورونا

رصدت "الخليج 365"، اليوم، الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة؛ لرصد مخالفي تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات وتكدس العمالة في الشوارع والسيارات والطرقات وعدم التباعد الجسدي، ومخالفتهم في عدم تطبيق ذلك وتطبيق العقوبات بحقهم.

جاء ذلك يعدما كثفت الجهات من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية، وتم رصد الانتشار الكثيف للدوريات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ القرار، وشنّت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة في أحياء بني مالك والبلد والبخارية وسوق اليمنة؛ لمتابعة تطبيق لائحة المخالفات، وحررت مخالفات بذلك.

وأسهمت الجولات التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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شرطة منطقة مكة المكرمة الأجهزة الأمنية