، "آل الشيخ": المساجد المغلقة بسبب كورونا ارتفعت لـ89.. 18 في ليلتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مدينة الرياض هي الأكثر وسيعاد فتحها بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، عن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً من 71 إلى 89 مسجداً في جميع مناطق المملكة، بعد تسجيل إصابات كورونا في 18 مسجداً خلال ليلتين.

وأشار في تصريح لقناة "العربية" أمس، إلى أن مدينة الرياض هي الأكثر في إغلاق المساجد، متوقعاً إعادة فتح هذه المساجد بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها.

وعبر "آل الشيخ" عن أسفه الشديد لحصول ذلك، وقال: أتمنى من جميع المصلين الذين يرتادون بيوت الله أن يحرصوا على أنفسهم، ويطبقوا جميع الاحترازات الوقائية، مشيداً بمساجد كثيرة ومصلون كثر تطبق هذه الاحترازات ويُشكرون عليها.

كما انتقد وزير الشؤون الإسلامية لامبالاة بعض المصلين، وتزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي كأن الصلاة ستفوتهم!

وقال: كما شاهدتم بعض المقاطع؛ تزاحم وركض وجري عند أبواب المساجد، مشيراً إلى أن بعض الأئمة والمؤذنين لا يلتزمون بلبس الكمامات، مستدركاً بأن غالبية المساجد والمصلون فيها منضبطون تماماً، ومتقيدون بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الوقائية من وزارة الصحة.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ