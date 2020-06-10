محمد بن مسعود - الدمام - قالت: جاء ترجمة لمواقفها المستمرة في دعم الحق الفلسطيني بمختلف المجالات قدّرت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية. وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات.المملكة العربية السعودية فلسطين الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-10 قدّرت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية. وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات. Advertisements 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 03:15 PM قالت: جاء ترجمة لمواقفها المستمرة في دعم الحق الفلسطيني بمختلف المجالات قالت: جاء ترجمة لمواقفها المستمرة في دعم الحق الفلسطيني بمختلف المجالات قدّرت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية. وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات. ، الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية ،

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