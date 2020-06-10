شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين. وقال أن المملكة تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة .

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