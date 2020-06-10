شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النيابة تأمر بالقبض على شخص ضرب مقيم لارتدائه "كمامة الشماغ" والان نبدء بالتفاصيل

علمت "اليوم" من مصادر خاصة ، أن النيابة العامة ، أصدرت أمراً بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه لارتدائه كمامة من قماش الشماغ.

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