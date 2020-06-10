شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتخذ إجراء جديد لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

‏ اتخذت وارة الصحة إجراءً جديداُ فى اطار حزمة الاجراءات التى تتخذها من اجل مواجهة انتشر فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" ، حيث أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها .

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة "عبر منصتها التوعوية عش بصحة وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين ، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك

بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات ، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام فيها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.

كما تضمن الدليل عدة إرشادات عند الذهاب إلى العمل، فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقة بالسفر .

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وتضمن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات، في حين أكد الدليل على الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة تسلم الطلبات عند التوصيل.

وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قبل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على خطوات العناية بالأطفال في هذه الجائحة.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: