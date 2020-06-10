وزير الخارجية السعودي: نية إسرائيل ضم أراض من الضفة تصعيد خطير يهدد عملية السلام المزيد

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية اعتداء سافر على قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن سلوك إسرائيل هو محاولة مستمرة لتغير الديموغرافية الفلسطينية .

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وأوضح أن "نية إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية تصعيد خطير يهدد فرص استئناف عملية السلام".

وأكد على إدانة المملكة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية، داعيا إلى إلى التوصل لحل عادل وشامل يحقق آمال الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته ستشرع في الأول من يوليو/تموز المقبل بعمليات ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

غير أن تلك الخطوة قوبلت برفض عربي ودولي حيث أعلنت عدة دول خلال الأسابيع الأخيرة معارضتها لضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية ودعت إلى حل الدولتين.