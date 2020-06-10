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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة
برنت يسجل 40 دولارًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
انخفض النفط بأكثر من 2% نحو 40 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن كشف تقرير ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما أعاد المخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال تقرير معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام ارتفعت 8.4 مليون برميل، بدلًا من الانخفاض الذي كان متوقعًا في وقت سابق، بحسب شبكة CNBC الأمريكية.
وهبط خام برنت 82 سنتًا أو 2% ليتداول عند 40.36 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 99 سنتًا أو 2.5% ليتداول عند 37.95 دولارًا للبرميل.
وقد بلغ المؤشران أعلى مستوياتهما في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، حيث زاد برنت أكثر من الضعف منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في 21 عامًا دون مستوى 16 دولارًا في أبريل.
ومن المقرر صدور أرقام حكومية رسمية بشأن المخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
ويُذكر أن مجموعة أوبك + كانت قد اتفقت السبت الماضي على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين بالتوازي مع إجراءات الحكومات في التخفيف التدريجي لعمليات الإغلاق التي فُرضت بهدف الحد من انتشار الفيروس.
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