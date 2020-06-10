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مع العزل المنزلي لا تكثروا من تناول هذه الأطعمة
تناول السوائل والخضراوات وممارسة الرياضة لتجنب النقرس
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
حذر استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، أفراد المجتمع بعدم الإكثار من استهلاك الأطعمة التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك مثل اللحوم الحمراء، والكبدة والكلاوي والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين؛ إذ إن ذلك يمهد للإصابة بداء النقرس.
وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إنه خلال فترة العزل، قد يستهلك الفرد الأطعمة التي تزيد من حمض اليوريك دون أي ادراك لذلك، وهو ما يمهد لحدوث نوبات النقرس، وهي نوبات مفاجئة من آلام المفاصل الحادة، وتبدأ النوبات – غالبًا – في أثناء الليل، وخلال ساعات الصباح الباكر أكثر من النهار، ولكنها يمكن أن تحدث في أي وقت.
وعن العلاج والوقاية قال الدكتور الحاج: علاج نوبات النقرس يهدف إلى تقليل حدة الألم والالتهابات، وتقليل حدوث المضاعفات بسرعة وأمان، وعادة ما يكون هذا العلاج قصير الأجل، ويقتصر على مدة النوبات، أما الوقاية فتتمثل في جانبين هما الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، فتناول الأطعمة الصحية التي تساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، ومنها جميع الخضراوات، الحليب خالي الدسم، ومنتجات الحليب قليلة الدسم، الحبوب الكاملة، الزيوت النباتية، بعض أنواع الفاكهة، فيتامين (ج)، شرب كمية كافية من السوائل، خصوصًا الماء، وضرورة ممارسة النشاط البدني لتخسيس الوزن الزائد مما يساعد على التقليل من حمض اليوريك (حمض البول)، ويقي من الإصابة بالنقرس.
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