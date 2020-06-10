استشارية تغذية تحذر من حمية الإنترنت لتخسيس الوزن

2020-06-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رويدا إدريس الأشخاص الذين اكتسبوا زيادة في الوزن خلال شهر رمضان والعزل المنزلي باتباع وسائل حمية عشوائية عبر الإنترنت.

وقالت في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365” إن تخسيس الوزن لا بد أن يكون تحت إشراف طبي، وليس عن طريق الإنترنت؛ إذ إن ذلك قد يؤدي إلى تدهور صحة الفرد، من خلال عدم حصوله على عناصر مهمة على حساب عناصر غذائية تتراكم في الجسم بنسبة أكبر، كما أن اتباع حمية الإنترنت بدون متابعة من قبل طبيب متخصص قد يؤدي إلى انعكاسات غير صحية مثل تساقط الشعر ونقص بعض الفيتامينات الضرورية.

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وشددت الدكتورة رويدا على متابعة كمية الاستهلاك الغذائي مع فترة العزل؛ إذ إنه إذا لم يصاحب ذلك أي نشاط رياضي فقد يؤدي إلى اكتساب بعض الكيلوجرامات الجديدة وتراكم الدهون والسعرات الحرارية؛ مما يصعب معه التخلص من هذه الزيادة، لذا فإن خير نصيحة هي ممارسة الرياضة في المنزل وتوجيه الأطفال بذلك حفاظًا على الوزن الذي يتفق مع الطول.

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