- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة تدريبية عن بُعد حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتعَّرف المشاركون خلال جلسات اليوم الأول على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات يوم غدٍ نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية السعودية، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول (الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص) بالنسبة للتعرف والإحالة.هيئة حقوق الإنسان
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 02:45 PM
بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة
نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة تدريبية عن بُعد حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتعَّرف المشاركون خلال جلسات اليوم الأول على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات يوم غدٍ نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية السعودية، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول (الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص) بالنسبة للتعرف والإحالة.
، "التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص" في ورشة تدريبة بـ"حقوق الإنسان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص" في ورشة تدريبة بـ"حقوق الإنسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.