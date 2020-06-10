، "تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميًّا، تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستجرام" و"سناب شات".
وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.
ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.
ولن يُسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.
ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر"، يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.
وكانت "تويتر" قد أعلنت في مارس الماضي عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميًّا.تويتر فليتس
"تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-10
أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميًّا، تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستجرام" و"سناب شات".
وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.
ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.
ولن يُسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.
ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر"، يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.
وكانت "تويتر" قد أعلنت في مارس الماضي عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميًّا.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:13 PM
يمكن تحميلها عبر تحديث جديد بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"
أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميًّا، تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستجرام" و"سناب شات".
وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.
ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.
ولن يُسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.
ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر"، يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.
وكانت "تويتر" قد أعلنت في مارس الماضي عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميًّا.
، "تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.