محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تحقيقاً لمستهدفات التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ قامت أمانة منطقة الرياض، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري بزرع 1.623.578 زهرة وشجرة ونخلة خلال خمسة أشهر. وتابعت الأمانة: شملت هذه المزروعات مختلف أرجاء العاصمة؛ بغرض زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠. أمانة الرياض الرياض أمانة الرياض الرياض 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 02:43 PM Advertisements قالت: تحقيقاً لمستهدفات التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر قامت أمانة منطقة الرياض، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري بزرع 1.623.578 زهرة وشجرة ونخلة خلال خمسة أشهر. وتابعت الأمانة: شملت هذه المزروعات مختلف أرجاء العاصمة؛ بغرض زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر ،

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