محمد بن مسعود - الدمام - أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية أكد وزيرة الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية. وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل. وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 02:39 PM أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية Advertisements فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك أكد وزيرة الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية. وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل. وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين. الكلمات المفتاحية ، فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك ،

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