4398 مستفيدًا من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة للأعمال الزراعية والأمن الغذائي

أكدت غرفة الرياض، ممثلة في قطاع دعم الأعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي، أن مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة استفاد منها 4398 مستفيدًا بقيمة 150 مليون ريال؛ وذلك خلال لقاء عن بُعد للتعريف بمبادرات صندوق التنمية الزراعية وآليات الاستفادة منها، بالتعاون مع اللجان الزراعية بغرفة الطائف والخرج والأحساء والباحة؛ وذلك مساء أمس الثلاثاء.

وركَّز اللقاء على التعريف بالمبادرات المالية التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية ،والتي تعزز دور الأمن الغذائي؛ حيث تحدَّث منير السهلي عن أبرز المبادرات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على الأمن الغذائي، مبينًا أن مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة استفاد منها 4398 مستفيدًا بقيمة 150 مليون ريال، وكذلك مبادرة تمويل رأس المال بقيمة ما يقارب 203 ملايين ريال، علاوةً على مبادرة استيراد المنتجات بقيمة 348 مليون ريال للمستفيدين من هذه المبادرة.

وشارك في اللقاء المدير العام للصندوق الأستاذ منير السهلي، ونائبه للاستراتيجية المهندس عادل الجمعة، ونائبه لعلاقات المقترضين الأستاذ خالد حميد، ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة الأستاذ ماجد الخميس.

وكشف السهلي عن أهم محاصيل مناطق الدرع العربي، ومنها الدخن، والعنب، والبن، والورد الطائفي، وأنه جارٍ العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحديد الأنشطة والمحاصيل الزراعية لكل منطقة من مناطق الدرع العربي وفقًا للميزات النسبية وبرنامج التنمية الريفية.

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وتطرق اللقاء إلى التعرف على مبادرة الإقراض في منطقة الدرع العربي، وكيفية الاستفادة من مبادرات وبرامج الصندوق، وبعض البرامج والمبادرات المطروحة من قبل صندوق التنمية الزراعية في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد.

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