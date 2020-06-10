بالصور.. إطلاق برنامج «إعداد» للتدريب وتطوير القدرات بجامعة حائل

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، عبر الاتصال المرئي، برنامج (إعداد) للتدريب وتطوير القدرات بجامعة حائل، ويستهدف 10 آلاف متدرب من مختلف الفئات العمرية بأكثر من 500 ساعة تدريبية عن بعد، وتنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة.

وأشاد أمير منطقة حائل بالدور الذي تقدمه جامعة حائل في تأهيل وتطوير القدرات لأبناء المنطقة بما يخدم مصلحتهم ومصلحة المنطقة، مؤكداً تنوع البرامج التدريبية التي بلغت 39 برنامجاً شملت كل فئات المجتمع من رجال وسيدات وطلاب، حتى الأطفال؛ لإكسابهم مهارات وقدرات في حياتهم وأعمالهم.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز إلى أن البرنامج هذا العام هو النسخة الثالثة التي روعي فيها تطوير نوعية البرامج التي تخدم المجتمع وسوق العمل بالتدريب عن بعد خلال فترة الصيف.

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