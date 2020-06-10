«المرور»: 5 ضوابط لتجنّب مخالفة الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء

حدّدت الإدارة العامة للمرور السعودي ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، موضحة حالات الوقوع في مخالفة «قطع إشارة».

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: «السلام عليكم.. هل الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة وهي حمراء مخالفة قطع إشارة؟؟».

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء جاء به ما يلي:

- يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

- يجب التقيّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.

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- إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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