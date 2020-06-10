بفيديو مؤثر.. وزارة الحرس الوطني تنعي الدكتور عادل العثمان

بعد وفاته بسكتة قلبية
نَعَتْ وزارة الحرس الوطني رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، الدكتور عادل العثمان، بعد وفاته جراء إصابته بسكتة قلبية، وكتب الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحل وقد زرع محبته في قلوب من حوله الدكتور عادل العثمان في ذمة الله، استشاري الأمراض المعدية ونائب رئيس قسم الباطنة للجودة وسلامة المرضى، والذي وافته المنيّة إثر أزمة قلبية».
ونشر حساب وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو، عبّر فيه عدد من زملاء الدكتور العثمان عن حزنهم لفراقه، مشيرين إلى أنه كان مرجعًا لزملائه في الخدمة، ومحبًّا لمرضاه وعلى قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاحترام.
وقال استشاري أول لأمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد بلغيث: «دكتور عادل العثمان الطبيب الإنسان المميز الذي لا تفارق الابتسامة وجهه، دائمًا ما كان يطمأن على مرضاه داخل المستشفى، له سيرة عَطِرَة، أَحَبَّهُ زملاؤه ومرضاه».
وقبل أيام قليلة، ظهر الراحل الدكتور عادل العثمان، في لقاء تلفزيوني، محذرًا من فيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما دعا متابعيه في البرنامج إلى تطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات لمنع انتقال العدوى.
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