بالصور.. مطار الملك خالد الدولي يوفر أجهزة البيع الذاتي للمعقمات والكمامات

لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وفَّرت الجهات المختصة بمطار الملك خالد الدولي، أجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات في صالة السفر الداخلية (5)؛ وذلك تيسيرًا على المسافرين، ولإتاحة سبل السلامة الصحية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد–19. ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك خالد، عبر موقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأجهزة البيع الذاتي للمعقمات والكمامات. وأعاد مطار الملك خالد فتح أبوابه من جديد مطلع يونيو الجاري، بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات الداخلية في معظم مطارات المملكة وفق ضوابط واشتراطات. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. إجراءات احترازية مشددة بمطار الطائف عقب استئناف الرحلات الداخلية بالفيديو.. وصول 14 مليون كمامة صينية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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