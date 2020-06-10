تنبيهات «الأرصاد»: أمطار رعدية على الباحة.. وأتربة مثارة في مكة ونجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا إلى منطقة مكة المكرمة من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات الليث والقنفذة ورابغ، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة شرورة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، مع فرصة هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16–38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات الأرصاد: هطول أمطار على 3 مناطق خلال ساعات

تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على نجران والباحة.. وأتربة في أجواء تبوك

الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران ورياح نشطة على تبوك

الأرصاد: أمطار رعدية على نجران وعسير وجازان