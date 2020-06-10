أمير حائل يستقبل رجل أعمال تبرع بـ4 ملايين لجمعية أيتام

الرضيمان وصفه بـ«اليسير تجاه الوطن المعطاء»
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أمس الثلاثاء، رجل الأعمال حمود الرضيمان الذي تبرع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل «رفاق» بعقارات تقدر بأربعة ملايين ريال.
وقدَّم أمير المنطقة شكره وتقديره لرجل الأعمال على مبادرته في الوقف الخيري للأيتام، منوهًا بالأثر الإيجابي الذي ينعكس في التكاتف الاجتماعي واستشعار المسؤولية الاجتماعية من رجال الأعمال تجاه المنطقة وأبنائها.
وعبَّر الرضيمان عن عرفانه لأمير المنطقة على استقباله ودعمه وتحفيزه، واصفًا التبرع باليسير تجاه الوطن المعطاء، وأن للوطن حقًّا على رجال الأعمال.
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