السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة



أبهـا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة لضبط البسطات العشوائية والباعة الجائلين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها.

وأبان مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط 11 مبسطاً مخالفاً , وإغلاق 13 منشأة تجارية, ومخالفة أكثر من 76 منشأة , تمثلت ما بين ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة, وعدم تجديد التراخيص, وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت, بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر, وتدني مستوى النظافة بشكل عام .

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13:50ت م

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