السعودية اليوم / 1241 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا



جاكرتا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا اليوم 1241 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصًا.

// انتهى //

13:40ت م

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جاكرتا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجّلت إندونيسيا اليوم 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34316.وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصًا.// انتهى //13:40ت م0079

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