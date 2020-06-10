

بروكسل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 132 إصابة مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 59.569 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 9629 وفاة .

// انتهى //

13:34ت م

0075



بروكسل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 132 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10وَفَيَات .وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 59.569 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 9629 وفاة .// انتهى //13:34ت م0075

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.