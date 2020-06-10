السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تعلن نتائج التحويل الداخلي بين التخصصات



أبهـا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد نتائج التحويل الداخلي بين تخصصات الجامعة المختلفة، وذلك بعد استقبال أكثر من 2800 طلب تمت دراستها وفرزها إلكترونيًّا.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني بتحقيق رغبة ما يقارب 40% من طلبات التحويل، مؤكدًا حرص والتزام العمادة بمبدأ العدالة والشفافية في عمليات التحويل التي تمت على أسس ومحددات أبرزها اعتماد عمليات التحويل على المعدلات الأعلى نسبةً وعدد المقاعد المتاحة التي حددتها الأقسام بالجامعة بما يضمن حقوق جميع المتقدمين.

وأشار القرني إلى حرص العمادة على خدمة المراجعين عن بعُد وذلك من خلال خدمات ( أكاديميا - تواصل - تواصل مع عمادة القبول والتسجيل )، لافتًا إلى أنه يتعذر استقبال المراجعين في العمادة خلال هذه الفترة، وذلك تطبيقًا للاحترازات الصحية المتبعة للحفاظ على سلامة الجميع.

يذكر أنه تم إعلان معدلات التحويل للمتقدمين والمتقدمات لكل تخصص على موقع الجامعة وكما هو مرفق.

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13:30ت م

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