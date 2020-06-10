السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة بكورونا



سيئول 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 الساعة الماضية 50 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين ليصل عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.

// انتهى //

13:26ت م

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سيئول 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 الساعة الماضية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين ليصل عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.// انتهى //13:26ت م0068

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