السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا



كابول 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجّلت أفغانستان اليوم 684 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في أفغانستان أن 21 شخصًا توفوا بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 405 ، فيما تعافى 324 حالة في الساعات الـ24 الماضية لتصل حالات التعافي إلى 2975 حالة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 18424.

// انتهى //

13:26ت م

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كابول 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجّلت أفغانستان اليوم 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل عدد الإصابات إلى 22143.وذكرت وزارة الصحة العامة في أفغانستان أن 21 شخصًا توفوا بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 405 ، فيما تعافى 324 حالة في الساعات الـ24 الماضية لتصل حالات التعافي إلى 2975 حالة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 18424.// انتهى //13:26ت م0067

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