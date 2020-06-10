السعودية اليوم / مقتل جندي و7 مسلحين في هجوم شمال في بوركينافاسو



واغادوغو 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

قتل جندي وسبعة مسلحون وأصيب أربعة آخرون في هجوم تعرضت له وحدة عسكرية شمال بوركينافاسو، على الحدود مع جمهورية مالي.

ونقلت الوكالة البوركينية للأنباء عن مصدر أمني، أن الهجوم نفذه عشرات المسلحين، كانوا على متن شاحنات صغيرة، ودراجات نارية، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد نحو أسبوع على وقوع ثلاث هجمات بمناطق مختلفة من البلاد، خلفت مقتل أكثر من 50 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون.

يذكر أن الهجمات التي تعرض لها مناطق الشمال والشرق في بوركينافاسو منذ خمس سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص، كما تسببت في نزوح 860 ألفًا.

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13:26ت م

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