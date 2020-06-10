

مسقط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 689 إصابة مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 18.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 84 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 4329 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:24ت م

0064



مسقط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 18.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 84 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 4329 حالة للشفاء.// انتهى //13:24ت م0064

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.