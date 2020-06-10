السعودية اليوم / المراكز والمجمعات التجارية بجازان تسجل انتظاماً في حركة المستوقين



جيزان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجلت المراكز والمجمعات التجارية بمنطقة جازان انتظاماً في حركة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم وتنقلاتهم بين المحال ومختلف الأقسام لاقتناء حوائجهم ، وذلك بعد رفع أمر منع التجول جزئياً واستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة الجميع للحد من انتشار

ورصدت "واس" عبر عدسات مصوريها حرص تلك المراكز والمجمعات على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية ، من بينها وضع لوحات توعوية وارشادية للتسوق والواجب اتباعها من المرتادين ، كما اتخذت العديد من الاشتراطات كإجراء المسح النشط للمتسوقين وقياس درجة الحرارة المتسوقين عند البوابات ومنع دخول الأطفال ما دون سن 15 عاماً وكذلك كبار السن ومن لديهم أعراض مرضية مزمنة ، وتوفير الكمامات والقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين إضافة إلى توفير مواد التعقيم في كافة المحال مع وضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول .

وكثفت المراكز والمجمعات من أعمال التطهير للأرضيات والسلالم والبوابات ، وتعطيل استخدام كراسي الجلوس والانتظار ، وإغلاق قسم الترفيه وألعاب الأطفال والمطاعم ، إضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالمجمعات في الوقت الذي شددت فيه اتباع التعليمات على أن تكون تعاملات الدفع إلكترونية عبر البطاقات البنكية ومنع حدوث أي ازدحام في المحل والالتزام بالحد المسموح به بواقع متسوق لكل 10 أمتار في المربع الواحد وذلك لسلامة الجميع ، حيث كانت حركت التسوق في وقت السماح بالتجول المحددة طبيعية بين المستوقيين , وذلك وسط مجهودات مبذولة من الجهات الأمنية التي توزعت في مختلف شوارع وطرق وميادين المنطقة لضبط عملية التنقل والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ونوه عدد من المتسوقين بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خلال الفترة الماضية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

13:17ت م

0062



جيزان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجلت المراكز والمجمعات التجارية بمنطقة جازان انتظاماً في حركة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم وتنقلاتهم بين المحال ومختلف الأقسام لاقتناء حوائجهم ، وذلك بعد رفع أمر منع التجول جزئياً واستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتقيد بأوقات التسوق خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساءً.ورصدت "واس" عبر عدسات مصوريها حرص تلك المراكز والمجمعات على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية ، من بينها وضع لوحات توعوية وارشادية للتسوق والواجب اتباعها من المرتادين ، كما اتخذت العديد من الاشتراطات كإجراء المسح النشط للمتسوقين وقياس درجة الحرارة المتسوقين عند البوابات ومنع دخول الأطفال ما دون سن 15 عاماً وكذلك كبار السن ومن لديهم أعراض مرضية مزمنة ، وتوفير الكمامات والقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين إضافة إلى توفير مواد التعقيم في كافة المحال مع وضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول .وكثفت المراكز والمجمعات من أعمال التطهير للأرضيات والسلالم والبوابات ، وتعطيل استخدام كراسي الجلوس والانتظار ، وإغلاق قسم الترفيه وألعاب الأطفال والمطاعم ، إضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالمجمعات في الوقت الذي شددت فيه اتباع التعليمات على أن تكون تعاملات الدفع إلكترونية عبر البطاقات البنكية ومنع حدوث أي ازدحام في المحل والالتزام بالحد المسموح به بواقع متسوق لكل 10 أمتار في المربع الواحد وذلك لسلامة الجميع ، حيث كانت حركت التسوق في وقت السماح بالتجول المحددة طبيعية بين المستوقيين , وذلك وسط مجهودات مبذولة من الجهات الأمنية التي توزعت في مختلف شوارع وطرق وميادين المنطقة لضبط عملية التنقل والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.ونوه عدد من المتسوقين بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خلال الفترة الماضية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:17ت م0062

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