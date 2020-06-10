السعودية اليوم / الكلية التقنية بفرسان تعلن فتح القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول



فرسان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان، موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الكلية للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، ابتداءً من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة المقبل، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس علي بن محمد عيساوي أن القبول سيكون في تخصصات البرمجيات، و تخصص إدارة مكتبية، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.

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13:15ت م

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