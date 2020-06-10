تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 10 يونيو 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ارتفاعها، مقارنة بتعاملات الثلاثاء متأثرة بصعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) في السعودية عند فتح تعاملات الأربعاء، ليسجل 207.11 ريال بنحو (55.20 دولار)، مقابل 205.23 ريال في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وعلى غير المتوقع تراجع سعر الذهب عيار (21) بواقع 6 ريالات سعودية، ليسجل 181.22 ريال (48.30 دولار) مقابل 188.13 ريال أمس.

وعن عيار (18) فسجل سعر 155.33 ريال سعودي (41.40 دولار)، ليرتفع 2 ريال عن إغلاق تعاملات أمس التي سجلت 153.93 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق السعودية، فسجل عيار (16) سعر 138.07 ريال (36.80 دولار)، وعيار (14) سجل 120.81 ريال (32.20 دولار)، وعيار (12) حقق 103.55 ريال (27.60 دولار)، وأخيرا عيار (10) وصل إلى 86.29 ريال (23 دولارا).

وارتفع سعر أوقية الذهب في سوق المعادن النفيس بالمملكة العربية السعودية ليصل إلى 6 آلاف و442 ريال (1717 دولار)، مقابل 6 آلاف و393 ريال في ختام تعاملات أمس.

وزاد سعر كيلو الذهب أيضا ليسجل 207 آلاف و185 ريال سعودي (55224 دولار)، مقابل 205 آلاف و598 ريال بالأمس.

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واصل الذهب مكاسبه اليوم الأربعاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة حيث يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1725 دولارا للأوقية.

وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.

كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وتبنى المستثمرون موقفا حذرا ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر إعلانه في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير/شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6% إلى 17.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1952.69 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2% إلى 838.74 دولار للأوقية.