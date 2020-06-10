شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره السويسري والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه على مختلف الصعد، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.
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