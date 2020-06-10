شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 1.4 مليون متر أراضي حكومية في عسير والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تعديات طالت 1.405.600 متر مربع من الأراضي الحكومية موزعو في 11 موقعاً بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيراً إلى أن التعدي على الأراضي الحكومية يستوجب العقوبات لما له من آثار سلبية على حركة التنمية العمرانية.

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