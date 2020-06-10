"الحياة الفطرية" توقع مذكرات تفاهم لحماية أسماك القرش والسلاحف البحرية

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وأضاف أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية أسهمت في ملتقي علمي يهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الاحيائي البحري في المملكة .
واحتفلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية باليوم العالمي للمحيطات تحت شعار "الابتكار من أجل محيط مستدام" .
ويهدف الاحتفاء الذي يقام سنوياً في 8 يونيو إلى التنويه بأهمية الدور الذي تلعبه المحيطات في حياتنا اليومية واطلاع الجمهور على أثر الأنشطة البشرية على المحيطات، وإطلاق حراك عالمي يلفت الانتباه إلى أهمية المحيطات كونها مصدرا رئيسياً للغذاء ومصدرا للجزء الأكبر من الأكسجين الذي نتنفسه.
وأوضح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن الاحتفال يسلط الضوء على الابتكارات في المجالات ذات العلاقة بالمحافظة على المحيطات والبحار وما تحتويه من تنوع أحيائي ونظم بيئية .
وبين أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية تحرص على المشاركة في المناسبات البيئية العالمية كون المملكة جزء من العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية التنوع الأحيائي البحري والنظم البيئية البحرية انطلاقاً من إدراكها بأهمية المحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها من أي أضرار تهدد بقائها.
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